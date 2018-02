‘Dat Huntelaar voor eenzelfde armgebaar niets krijgt, zegt ook alles’

PSV zag achtervolger Ajax afgelopen weekend twee punten dichterbij komen en heeft zondag met de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma een lastig duel voor de boeg. De Eindhovenaren moeten het in die wedstrijd mogelijk stellen zonder Hirving Lozano, aangezien de Mexicaan tegen sc Heerenveen een rode kaart kreeg voor een slaande beweging in de richting van Lucas Woudenberg. Marcel Brands hoopt echter dat Lozano in de beroepszaak, die donderdagavond dient, wordt vrijgesproken.

“Dat Klaas-Jan Huntelaar voor eenzelfde armgebaar niets krijgt, zegt ook alles”, legt de technisch manager uit aan Voetbal International. “Het is allemaal zo verwarrend voor spelers en trainers. Toen we tegen Sparta speelden, mocht van Bas Nijhuis heel erg veel. Ik denk dat hij voor het geval met Lozano niet eens had gefloten. En Isimat moest tegen Heerenveen naar de kant met een bloedlip na een tik, maar zijn directe tegenstander kreeg niks. Woudenberg had niet eens een bloedlip.”

Naast Lozano dreigt ook de nog altijd geblesseerde Marco van Ginkel de topper in Rotterdam te moeten missen. Brands vreest echter niet dat de koploper zonder dat duo kansloos zal zijn tegen Feyenoord: “Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat Marco en Lozano niet heel belangrijk voor dit team zijn. Het zijn cruciale spelers die iets kunnen forceren tijdens een wedstrijd.”

De bestuurder weet echter ook dat er nog een thuisduel met Ajax op het programma staat en dat de Eindhovenaren, als er op 15 april gewonnen wordt van de achtervolger, zelf verder twee wedstrijden mag verliezen: “We wisten dat we met Heerenveen, Feyenoord en FC Utrecht een serie lastige duels zouden krijgen. Hier moeten we goed doorheen zien te komen. De wedstrijd tegen Feyenoord was altijd al cruciaal, maar nu het gat met Ajax is geslonken naar vijf punten, weegt die wedstrijd nu iets zwaarder.”