‘Woedende Agüero werd door fan van Wigan Athletic bespuugd’

Verschillende Engelse media komen dinsdag met het bericht dat Sergio Agüero na het duel tussen Wigan Athletic en Manchester City (1-0) werd bespuugd door een fan van de thuisclub. Na het laatste fluitsignaal kwam de supporters van Wigan het veld op, waarbij de Argentijn in gevecht kwam met een fan, naar verluidt dus omdat Agüero speeksel over zich heen kreeg.

De spelers van Manchester City dropen na de uitschakeling in de FA Cup af naar de kleedkamer, maar fans van Wigan renden juist het veld op. Een supporter van Wigan zou de spits van the Citizens hebben bespuugd, waarna de aanvaller de betreffende fan een mep uitdeelde. Vervolgens wilde Agüero verhaal halen, maar diverse personen, onder meer Wigan-verdediger Chey Dunckley, moesten tussenbeide komen.

Zowel Manchester City als Wigan wachten af wat de Engelse voetbalbond FA gaat doen naar aanleiding van de incidenten maandagavond. Mogelijk wacht Agüero een schorsing en moet Wigan boeten voor de veldinvasie van de fans. Naar verluidt gaat de koploper van de Premier League het incident met Agüero hoe dan ook zelf onderzoeken. David Sharpe, voorzitter van Wigan, verklaart tegenover de BBC dat het gaat meewerken met het onderzoek van de FA en de lokale politie.

De FA gaat ook andere ongeregeldheden, zoals het vernielen van reclameborden, onder de loep nemen. "Voetbal is een familie-evenement en dit kan niet worden getolereerd", zegt Stuart Ellison van de politie in een verklaring. "Meteen toen mensen het veld betraden, kwamen wij in actie, zodat de supportersgroepen elkaar niet tegenkwamen. We gaan onderzoeken wie er voor wat verantwoordelijk is."