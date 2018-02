Ajax slaat gat met NEC; Lammers scoort schitterend voor PSV

Jong Ajax gaat steviger aan kop in de Jupiler League. Het team van Michael Reiziger was maandagavond met 2-0 te sterk voor FC Oss en heeft nu drie punten meer dan NEC. De beloften van PSV boekten in de Brabantse derby tegelijkertijd een 2-1 overwinning op FC Den Bosch en klimmen naar de vijfde plaats.

Jong Ajax - FC Oss 2-0

Met Rasmus Nissen Kristensen en Kostas Lamprou in de basis slaagde Ajax erin om de punten op De Toekomst te houden. In de eerste helft werd het verschil gemaakt door Dani de Wit, die zes minuten voor rust raak kopte na een voorzet van Mitchel Bakker. Daarvoor was Ajax al dicht bij de 1-0 gekomen, maar Kristensen slaagde er niet in om na een voorzet van Mateo Cassierra doel te treffen. Namens FC Oss kwam Rick Stuy van den Herik het dichtst bij een treffer, maar de verdediger kon net niet bij een voorzet van Hüseyin Dogan. In de tweede helft liet FC Oss bij vlagen uitstekend voetbal zien en meen kreeg kansen via onder anderen Richard van der Venne en Dogan, maar na 72 minuten werd het 2-0. De Wit tikte zijn tweede van de avond binnen en de assist kwam van Cassierra.

Jong PSV - FC Den Bosch 2-1

PSV kende een uitstekend begin van de wedstrijd, want binnen acht minuten lag de bal erin. Albert Gudmundsson mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. Sam Lammers kreeg daarop een kans op de 2-0, maar de spits stuitte op Heemskerk. Na zeventien minuten kwam Den Bosch langszij: Muhammed Mert scoorde na voorbereidend werk van Niek Vossebelt en Giorgio Siani. Onder anderen Vossebelt kreeg hierna een mogelijkheid, maar in het vervolg van de eerste helft werd er niet meer gescoord. Na de onderbreking kwam PSV sterk uit de kleedkamer, maar de beste kansen waren voor Den Bosch. Eloy Room hield zijn doel echter schoon en zag hoe Lammers er na ruim een uur spelen 2-1 van maakte. De linkspoot vond de ruimte voor het schot en krulde prachtig binnen. Bram van Vlerken kreeg nog een kans op de 3-1, maar de minimale marge bleef op het bord staan.