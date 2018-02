De Boer constateerde 'zooitje': 'De D'tjes van Ajax deden het beter'

Frank de Boer heeft als trainer bij Ajax veel successen gekend, maar bij Internazionale en Crystal Palace werd de oefenmeester na een korte tijd de laan uitgestuurd. Bij Rondo van Ziggo Sport vertelt De Boer dat hij zijn periode in Italië moeilijker vond dan in Engeland, mede omdat hij het voetbal bij i Nerazzurri niet naar zijn hand kon zetten.

"In Italië vond ik het eerlijk gezegd nog wat lastiger. Qua taal, maar ook qua voetbal. Hoe ik de dingen wilde overbrengen", vertelt De Boer. "Onze manier van denken toont veel gelijkenissen met de Engelse manier van denken. Zij doen alles op gevoel. Je hebt een blok van zes of acht en de rest zoekt het maar uit." De Boer wilde graag het positiespel van de Italianen verbeteren, maar merkte op de trainingen dat het lastig was progressie te boeken.

"Het was een beetje een zooitje, ze deden maar wat. Als ik een positiespel deed bij Inter... Ik had dat nog nooit gezien. De D'tjes van Ajax deden het beter. Ik had niet verwacht dat het zo uit zou pakken. Pass- en trapvormen bijvoorbeeld. Zij zien daar het nut niet van in. Ik zei: ‘Maar dat is een essentieel onderdeel van hoe wij straks willen gaan spelen.’ Ze hebben het heel snel losgelaten, laat dat duidelijk zijn."