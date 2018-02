‘Als hij niet trekt aan Lozano, zal die ook geen slaande beweging maken’

Voor PSV was het een teleurstellend weekeinde. De Eindhovenaren leken op rozen te zitten tegen sc Heerenveen, maar na een rode kaart voor Hirving Lozano werd een 2-0 voorsprong uit handen gegeven en moest PSV genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Willy van de Kerkhof vindt het apart dat Lucas Woudenberg, die Hirving Lozano voorafgaand aan de elleboog vasthield, niet bestraft werd.

“Dat is frappant. Meteen de rode kaart trekken en dan niet meer kijken naar de hoofddader... Als hij niet trekt aan Lozano, zal die ook geen slaande beweging maken”, zegt Van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant. De oud-international had de elleboog niet verwacht van Lozano. “Je wéét dat je als voorhoedespeler meestal de schoppen krijgt. Een slaande beweging op het middenveld... Tja, dat is een rode kaart.”

“Dit was de ommekeer in de wedstrijd. Daarna was PSV niet meer bij machte om Heerenveen pijn te kunnen doen. Eigenlijk mogen we achteraf blij zijn met dit gelijkspelletje”, vervolgt hij. Met de nodige verbazing zag Van de Kerkhof dat Klaas-Jan Huntelaar een dag later tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax niet bestraft werd voor een vermeende elleboogstoot. “Dan had Huntelaar ook van het veld gemoeten. Maar ja, de een ziet het niet en de ander wel...”

Voor PSV staat volgend weekend de lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Als de Eindhovenaren verliezen en Ajax wint wel van ADO Den Haag, wordt het gat verder verkleind. “Maar daar ga ik nog niet vanuit. Dit PSV moet bij machte zijn om Feyenoord te verslaan. Het puntverlies tegen Heerenveen is een incident geweest. Ik denk dat PSV, als het, afgezien van Lozano, op volle sterkte aantreedt tegen Feyenoord, in staat moet zijn te winnen.”