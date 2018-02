FC Twente ontsnapt in slotfase aan nederlaag in degradatiekraker

FC Twente is er zondagmiddag ternauwernood in geslaagd om een afdaling naar de laatste plaats van de Eredivisie te voorkomen. De Tukkers stonden in eigen huis tot een paar minuten voor tijd door een goal van Fred Friday, op aangeven van de debuterende Michiel Kramer, met 0-1 achter tegen Sparta Rotterdam, maar Haris Vukcic wierp zich in de slotfase op als redder voor de ploeg van Gertjan Verbeek. FC Twente neemt door het 1-1 gelijkspel de zestiende plaats over van Roda JC Kerkrade, terwijl het Sparta van Dick Advocaat rode lantaarndrager blijft.

FC Twente begon het duel tussen de twee degradatiekandidaten met de meeste overtuiging en Jannik Huth moest na ruim vijf minuten voor het eerst redding brengen na een schot van Adam Maher. Het grootste deel van het spel speelde zich af voor de neus van de doelman van de Rotterdammers en de Duitser kon na een klein kwartier opgelucht ademhalen toen Vukcic op aangeven van Tom Boere over schoot.

Michiel Kramer was bij zijn debuut voor Sparta goed voor een assist.

Sparta kwam er in de eerste helft verder niet aan te pas en Advocaat probeerde hier in de rust verandering in te brengen door Sherel Floranus en Kramer in het veld te brengen voor Dabney dos Santos en Loris Brogno. Deze keuze bleek een kwartier na de thee goed uit te pakken, want het was de debuterende Kramer die Friday wist te vinden, waarna de van AZ gehuurde spits de bal langs Joël Drommel schoot.

Verbeek greep na de tegentreffer in door Adnane Tighadouini en Cristián Cuevas te vervangen door Danny Holla en Michaël Maria, maar het duo slaagde er niet meteen in om de Tukkers nieuw elan te geven. Maher probeerde twintig minuten voor tijd tevergeefs om Huth te verrassen met een vrije trap en ook Vukcic liet zich tien minuten voor tijd met een schot over het doel zien. De Sloveen had een paar minuten voor tijd echter meer geluk en maakte uit een corner de gelijkmaker. Via Holla ging FC Twente zelfs nog bijna met de drie punten aan de haal, maar zijn schot in blessuretijd spatte uiteen op de lat.