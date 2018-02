Videoarbiter meest besproken man bij bekerzege Manchester United

Manchester United heeft zich zaterdagavond in navolging van Leicester City, Chelsea, Southampton en Brighton & Hove Albion eveneens weten te plaatsen voor de kwartfinale van de FA Cup. De ploeg van José Mourinho was dankzij twee treffers van Romelu Lukaku met 0-2 te sterk voor Huddersfield Town, waar trainer David Wagner basisplaatsen had ingeruimd voor Rajiv van La Parra en de van AS Monaco gehuurde Terence Kongolo.

De bezoekers hadden niet lang nodig om op voorsprong te komen in het Kirklees Stadium. Lukaku kon drie minuten na het openingssignaal na een combinatie met Juan Mata richting het doel van Jonas Lössl, hield zich Christopher Schindler succesvol van het lijf en liet de doelman met een schuiver in de korte hoek kansloos. Aangever Mata was vervolgens aan het einde van de eerste helft betrokken bij het meest besproken moment van de avond.

De Spanjaard dacht de voorsprong voor the Red Devils op slag van rust te verdubbelen, maar kreeg enkele minuten later te horen dat videoscheidsrechter Neil Swarbrick zijn doelpunt afkeurde wegens buitenspel. Een treffer van Nemanja Matic werd nog dieper in de blessuretijd van de eerste helft eveneens afgekeurd wegens een duidelijker geval van offside.

Na de thee duurde het tien minuten voordat Lukaku voor zijn tweede treffer van de avond kon tekenen. Alexis Sánchez vond de weg sprintende Belg met een bekeken steekbal, waarna de spits vrij baan had richting het doel van Lössl en opnieuw koel bleef in de afronding. Kongolo maakte het einde van de wedstrijd niet meer mee aangezien hij twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, terwijl aan de andere kant ook Sánchez de negentig minuten niet vol mocht maken.