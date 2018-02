Ajax tegen PEC Zwolle: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling

Ajax vervolgt de jacht op koploper PSV zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, de nummer vijf van de Eredivisie. De Amsterdammers pakten vorige week de drie volle punten tegen FC Twente en hopen ook tegen de ploeg van trainer John van ’t Schip er met de volle buit vandoor te gaan. Kijkend naar de statistieken is die kans groot, want de Zwollenaren wachten al sinds 1988 op een overwinning op Ajax in de competitie.

Toen Erik ten Hag aan zijn avontuur bij Ajax begon was de achterstand van zijn ploeg op de lijstaanvoerder vijf punten. Door een gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht is dat gat opgelopen tot zeven punten. Ajax heeft in het verleden wel grotere gaten gedicht, maar al wekenlang slaagt de nummer twee van de Eredivisie er niet in om dichterbij te komen. PSV blijft de overwinningen aan elkaar rijgen. Voor Ajax is het zaak om zelf ook geen fout te maken, dus is er voor zondagmiddag maar één opdracht: winnen. De manier waarop Ajax de punten binnen haalt lijkt even niet meer uit te maken. Na het ontslag van Marcel Keizer is het spel van de Amsterdammers er niet sprankelender op geworden, maar daar heeft Ten Hag maling aan. "Ik heb geen redenen om veel dingen te veranderen en te experimenteren, want als je dat doet, dan kan het puntenverlies opleveren”, zei de trainer vrijdag bij de persconferentie. Resultaat is heilig, zo ook zondag.

Blessures Ajax

In aanloop naar het duel met de Zwollenaren kreeg Ten Hag goed nieuws vanuit de ziekenboeg. Nick Viergever, die al sinds november vorig jaar aan de kant stond met een enkelblessure, deed eindelijk weer mee met de groepstraining. Met Viergever heeft de coach er in zijn achterhoede weer een optie bij, al komt het duel van zondag voor hem nog te vroeg. Ook Daley Sinkgraven keerde terug op het trainingsveld, maar hij is voorlopig nog niet inzetbaar. Ajax meldde vrijdag dat Kasper Dolberg, die herstellende is van een voetblessure, maandag weer op het trainingsveld te zien is. "Het is afhankelijk van het herstel van de breuk en zijn conditie hoe snel hij weer terug is”, aldus Ten Hag. De langdurig geblesseerden Benjamin van Leer en Vaclav Cerny zijn er zondag niet bij. Maximilian Wöber zit bij de wedstrijdselectie, maar is een twijfelgeval.

Schorsingen Ajax

Bij Ajax is geen enkele speler geschorst voor het duel met PEC Zwolle.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Ten Hag vertelde vrijdag op de persconferentie dat hij geen enkele reden heeft om te gaan experimenteren. Hij zal naar verwachting vasthouden aan dezelfde opstelling als tegen FC Twente. Dat betekent dat Frenkie de Jong weer naast Matthijs de Ligt komt te spelen. "Natuurlijk denk ik weleens: zet me nu maar weer eens op het middenveld. Maar als de trainer wil dat ik achterin sta, speel ik daar gewoon”, zei De Jong daar zaterdag over in De Telegraaf.

Ajax – PEC Zwolle eerder dit seizoen

In september stonden de twee ploegen tegenover elkaar en trok Ajax aan het langste eind. Op eigen veld werd PEC Zwolle met 3-0 verslagen. Klaas-Jan Huntelaar bracht de thuisploeg al na zes minuten op voorsprong. Twintig minuten voor tijd tekende Hakim Ziyech voor de 2-0, waarna Huntelaar vlak voor tijd de eindstand op 3-0 bepaalde.

Statistieken PEC Zwolle – Ajax

O PEC Zwolle wacht al sinds 21 september 1988 (4-1) op een overwinning in de Eredivisie op Ajax en scoorde in de zestien daaropvolgende duels slechts zeven keer.

O PEC Zwolle won dit seizoen nog geen enkel duel van een ploeg die op de dag van spelen een plek in de top zeven van de Eredivisie-ranglijst bekleedde.

O Ondanks dat de huidige selectie van PEC Zwolle bij elkaar 108 Eredivisiewedstrijden tegen Ajax speelde, kwam geen van deze spelers ooit tot scoren tegen de Amsterdammers in de Eredivisie.

O Sinds zijn debuut in de Eredivisie kwam geen enkele speler tot meer intercepties dan Nicolás Tagliafico (20, net als Kik Pierie) en was er in die periode geen Ajacied met meer gewonnen duels (45), gewonnen tackles (8, net als Veltman, Frenkie de Jong en Schöne) of assists (2, net als Kluivert en Van de Beek).

O Erik ten Hag stond als trainer tegen geen enkele andere Eredivisieploeg vaker als trainer langs de lijn zonder te verliezen dan tegen PEC Zwolle.