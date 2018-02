Van de Beek: ‘Hij heeft zich via Zwolle knap omhoog gewerkt’

Ajax gaat zondag op bezoek bij PEC Zwolle en dat is met name voor Philippe Sandler een bijzondere wedstrijd. De centrale verdediger speelde in de jeugd bij Ajax, maar brak daar niet door en heeft via PEC alsnog een mooie transfer weten te verdienen. Hij maakt in de zomer namelijk de overstap naar Manchester City, al zal hij waarschijnlijk wel weer direct verhuurd worden.

Donny van de Beek speelde samen met de 21-jarige Sandler en vindt het ‘hartstikke leuk’ dat zijn voormalige ploeggenoot het zo goed doet in het MAC³PARK Stadion. “Zolang hij het zondag maar rustig aan doet”, knipoogt de middenvelder van Ajax in een interview met Ajax TV.

“Zo zie je maar. Bij Ajax werd hij weggestuurd, of is hij zelf weggegaan. Zo zie je maar dat hij via Zwolle zich omhoog werkt. Dat is een groot compliment voor hem en een goed teken”, aldus de twintigjarige Van de Beek. PEC verdient naar verluidt tweeënhalf miljoen euro aan de transfer van Sandler, een som die nog tot vijf miljoen kan oplopen.

Sandler, een cliënt van Mino Raiola, speelde voor AFC alvorens hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde daar tot de zomer van 2016, want toen tekende hij een contract bij het PEC Zwolle van huidig trainer John van ’t Schip. De international van Jong Oranje speelde tot dusverre 24 wedstrijden in het eerste van De Blauwvingers.