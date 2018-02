Instagram-post Özil lokt vechtlust uit: ‘We moesten erom lachen’

Leicester City wist in het seizoen 2015/16 het onmogelijke te presteren door met een relatief klein budget landskampioen van Engeland te worden. Leonardo Ulloa zegt in gesprek met FourFourTwo dat een enigszins provocerende post van Mesut Özil op Instagram the Foxes tijdens het restant van het seizoen inspireerde de titel te pakken.

Op 14 februari 2016 wist Arsenal in het Emirates Stadium in de absolute slotfase te winnen van Leicester City, door een laat doelpunt van Danny Welbeck (2-1). Na afloop besloot Özil een berichtje online te gooien met een foto van juichende Arsenal-spelers in de kleedkamer, met als bijschrift 'het beste team'. Ulloa vertelt dat het bericht als een rode lap werkte bij the Foxes.

"Na de wedstrijd was er een foto op Instagram van de spelers van Arsenal die in de kleedkamer juichten. Het maakte ons allemaal aan het lachen. Ze stonden nog steeds twee punten onder ons, en uiteindelijk… Nou ja, ik geloof dat zij op het eind iets verder achter ons lagen op de ranglijst", lacht de huidige aanvaller van Brighton & Hove Albion.

"We hadden die foto opgehangen in onze kleedkamer als een herinnering over hoe ze allemaal over ons dachten", vervolgt Ulloa, die altijd geloofde dat Leicester City kampioen kon worden, ondanks de druk. "We hebben daarna al dit soort foto's gedeeld via WhatsApp. Ik kan wel zeggen dat het ons heeft geholpen om gefocust en geconcentreerd te blijven."