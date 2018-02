Giroud opent doelpuntenrekening op eenvoudige avond voor Chelsea

Chelsea heeft zich vrijdagavond zonder al te veel moeite weten te plaatsen voor de kwartfinale van de FA Cup. De regerend Engels landskampioen kreeg Hull City op bezoek en stuurde the Tigers met een 4-0 nederlaag weer huiswaarts. Olivier Giroud verscheen aan de aftrap en tekende vlak voor rust voor zijn eerste goal sinds hij de overstap maakte van Arsenal, terwijl Willian met twee treffers het leeuwendeel van de productie voor zijn rekening nam.

Hull City moet in de Championship vrezen voor degradatie en zag in de FA Cup de enige mogelijkheid om dit seizoen nog op een positieve manier af te sluiten. Chelsea maakte via Willian echter al snel een einde aan de hoop van de vorig seizoen uit de Premier League gedegradeerde Tigers, aangezien de bal na twee minuten achter David Marshall lag. Pedro Rodríguez verdubbelde de voorsprong na een knappe pass van Cesc Fábregas over de vijandelijke verdediging heen en na de tweede treffer van Willian was het karwei voor the Blues binnen een halfuur al geklaard.

Giroud breidde de voorsprong op aangeven van debutant Emerson vlak voor de rust nog verder uit en ook na de thee waren de beste kansen voor de thuisploeg. Hull liet vroeg in de tweede helft wel een uitgelezen mogelijkheid liggen om voor een eretreffer te tekenen toen David Meyler na een overtreding van Fàbregas aan mocht leggen van elf meter, maar zijn strafschop gekeerd zag worden door Willy Caballero. Marshall voorkwam met krachtdadig ingrijpen op pogingen van Willian en Antonio Rüdiger nog dat Chelsea twintig minuten voor tijd ook zijn vijfde treffer van de avond mocht vieren.

Leicester City - Sheffield United 1-0

Leicester City maakte in augustus al een einde aan het Carabao Cup-avontuur van the Blades en vrijdagavond knikkerden the Foxes de dit seizoen naar de Championship gepromoveerde Sheffield United ook uit de FA Cup. Waar het aan het begin van het seizoen nog 1-4 werd, bleef de teller nu slechts op één treffer van Jamie Vardy steken. De na zijn afgeketste transfer naar Manchester City weer teruggekeerde Riyad Mahrez legde de bal na een dik uur spelen bij de tweede paal op het hoofd van de spits, waarna hij knap tegendraads raak kopte.