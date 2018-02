Neymar senior hekelt ‘aasgieren’: ‘Ze worden gevoed door het dode vlees’

Neymar kreeg deze week een stortvloed aan kritiek over zich heen, nadat Paris Saint-Germain woensdagavond in het eerste duel in het de achtste finales van de Champions League met 3-1 onderuitging op bezoek bij Real Madrid. De duurste voetballer aller tijden kon het verschil niet maken in Santiago Bernabéu. De vader annex zaakwaarnemer van Neymar heeft donderdagavond via social media hard uitgehaald naar de criticiasters van de linksbuiten.

Volgens Neymar senior zijn er voortdurend mensen die hopen dat zijn zoon tegen sportieve malheur aanloopt. "In een oorlog zijn er mensen die zijn gevoed worden door succes en mensen die, zoals aasgieren, gevoed worden door het dode vlees van de verslagenen", steekt hij van wal in een lang betoog op Instagram. "Ze doen niets en produceren niets. Ze leven vanwege de aandacht van anderen en nog vaker, van de problemen van hun 'prooi'."

"In de voetballerij staan deze mensen bekend om hun aasgiergedrag. Ze proberen te profiteren van een luide microfoon", vervolgt Neymar senior, die zich lijkt te richten tot analisten met een 'middelmatige' carrière. "Ze staan altijd in de schaduw van anderen, die getalenteerder zijn. Ze moeten hun frustratie kwijt. Ze halen voordeel uit een nederlaag. Ze beginnen met hun jacht, in de hoop op een nederlaag in de oorlog om hun ego te voeden, zoals aasgieren gevoed worden door malheur."

Neymar zal zich echter niet laten afleiden door de 'aasgieren', zo benadrukt zijn vader. "Maar onthoud: we hebben een slag verloren, niet de oorlog. Mijn zoon is al sinds zijn kindertijd verwikkeld in een oorlog. Hij heeft altijd voor het goede gevochten en de aasgieren ontweken. Hij is altijd sterker herboren! Hij heeft bovenal altijd iedereen gerespecteerd, zelfs de aasgieren. We hebben een slag verloren en wellicht de oorlog. We zullen het zien, want de strijd zal voortduren zolang hij op het veld staat. En wees zeker van dit: als een feniks zal hij herboren worden, klaar voor welke strijd dan ook! Wellicht zullen jullie, de aasgieren, een hongerige tijd tegemoetzien en jullie woorden eten."