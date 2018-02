Topatleet schiet ‘Dikkie’ De Ligt te hulp: ‘Nu kan ik vol gas gaan’

Matthijs de Ligt heeft fanatiek aan zijn sprintsnelheid gewerkt. De verdediger van Ajax wordt daarbij geholpen door voormalig topsprinter Troy Douglas, die al ruim een jaar betrokken is bij de looptrainingen van de Amsterdammers "Troy zag bij mij snel wat ik niet goed deed tijdens het lopen. Het was niet 'efficiënt' genoeg, zoals ze dat noemen", vertelt De Ligt vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Ligt verbaasde zich over de snelheid in het American Football. "Die jongens wegen 120 kilo en vliegen alsnog over het veld. Ik heb natuurlijk niet het postuur van die mannen, maar ben wel redelijk groot. Ik wilde ook heel graag sneller worden." Douglas en De Ligt stippelden een plan uit om sneller en sterker te worden. Zo moet hij tijdens de lange sprints veel grotere stappen maken. “Eerst denk je nog heel erg na hoe je sprint, maar ik begin nu op het punt te komen dat het bijna automatisch gaat.”

De Ligt heeft inmiddels aan Douglas gevraagd of hij hem ook binnen bij de trainingen in het krachthonk wil begeleiden, twee keer per week. “Dat deed ik normaal gesproken met de groep. Toen deed ik dezelfde oefeningen als pakweg Justin Kluivert en Lasse Schöne.” De Ligt, die vroeger in de jeugd liefkozend ‘Dikkie’ werd genoemd, voelt dat hij sterker is geworden. Hij is geen ‘jongetje van zeventien jaar’ meer. “Ik was toen misschien al groot, maar nog niet volgroeid. Nu ben ik dat wel en kunnen we vol gas gaan.”

De Ligt weet dat hij wendbaarder moet worden. Op dat gebied werkt hij samen met performance coach Björn Rekelhof, “Maar de kleine partijtjes tijdens de training zijn daar nog beter voor. Als je tegen Kluivertje, David Neres of Amin Younes staat, moet je jezelf wapenen, hoor. Dan word je wel uitgedaagd in de kleine ruimte."