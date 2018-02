Kluivert: ‘Geloof me: ik zou op dit moment al naar een topclub kunnen gaan’

Justin Kluivert staat de laatste tijd in het middelpunt van de aandacht. De vleugelaanvaller werd recent in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar hij verwees zelf die geruchten naar het rijk der fabelen. In gesprek met ELFVoetbal geeft Kluivert wel toe dat hij een duidelijk doel in zijn loopbaan heeft.

“Kijk: de absolute top bestaat uit vijf à zes clubs. En die top wil ik stap voor stap bereiken. Ik wil geen dingen overslaan. Maar ik wil wel een speler worden die uiteindelijk voor 160 miljoen naar Barcelona, Real Madrid of een van die andere topclubs gaat. Zo denk ik er nu over”, stelt de aanvaller, wiens contract bij Ajax nog loopt tot medio 2019. Hij bevestigt dat hij op dit moment al de mogelijkheid heeft om naar een topclub te verkassen.

“Geloof me: ik zou op dit moment al naar een topclub kunnen gaan. Die mogelijkheden zijn er. Maar op dit moment, op deze leeftijd, zie ik daar nog geen rol voor mij weggelegd. Misschien wel over vier of vijf jaar. Dan zie ik mezelf nog wel de kant van een van die topclubs opgaan. Als ik ben uitgeleerd. Dan ben ik 22, 23”, vervolgt Kluivert, die weet dat er interesse is van buitenlandse clubs. Hij zegt dat hij weleens iets meekrijgt van die interesse. “Dat gaat niet veranderen, het zal alleen maar meer worden.”

“Ik weet ook: steeds jongere spelers halen de top. Het is de kunst om zo snel mogelijk die top te halen zonder een misstap te maken. Die kans loopt iedereen, maar het is wel zonde”, besluit Kluivert. Dit seizoen kwam hij in 25 wedstrijden tot 7 doelpunten en 4 assists.