‘Alle clubs vinden dat deze regel weg moet, het slaat nergens op’

Arsenal kan donderdag niet alleen niet beschikken over de geblesseerde Alexandre Lacazette, maar ook niet over Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller mag niet meedoen tegen Östersunds FK omdat hij dit seizoen reeds minuten maakte voor Borussia Dortmund en die club komt net als Arsenal uit in de Europa League. Arsène Wenger baalt van de afwezigheid van de recordaankoop.

“Ik weet dat de clubs het er unaniem over eens zijn dat deze regel moet verdwijnen. Het slaat nergens op”, aldus Wenger op de persconferentie in de Jämtkraft Arena. De Fransman kan wel beschikken over Henrikh Mkhitaryan. De international van Armenië deed met Manchester United mee aan de Champions League en omdat hij zijn opwachting dus nog niet maakte in de Europa League, kan hij gewoon ingezet worden.

De aanval zal in Zweden waarschijnlijk geleid worden door Danny Welbeck, die dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden goed was voor drie doelpunten. “Hij ziet er scherper uit dan hij lange tijd heeft gezien. Ik zie hem het liefst als spits. Dit is een kans voor hem om het goed te doen", aldus Wenger.