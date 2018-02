Ajacied imponeert: ‘Aan de bal zie ik zeker gelijkenissen met Johan Cruijff’

Merab Jordania heeft Vitesse ongeveer vijf jaar geleden verlaten. Desondanks volgt hij de Eredivisie nog met interesse en is hij van mening dat het niveau de laatste jaren nog verder is gezakt. Toch ziet de Georgiër nog meer dan genoeg talent rondlopen op de Nederlandse velden.

In gesprek met Voetbal International vraagt Jordania zich hardop af wat er de laatste jaren is gebeurd. "Feyenoord tegen Manchester City bijvoorbeeld. Dat waren jochies tegen mannen. Sowieso valt het niveau in de Eredivisie me tegen”, aldus Jordania, die met bewondering kijkt naar Ajacied Frenkie de Jong. “Lang geleden dat ik zo'n groot talent heb gezien. Het is gevaarlijk om hem te vergelijken met Johan Cruijff, maar aan de bal zie ik zeker gelijkenissen. Die gaat de wereldtop halen.”

Philippe Sandler, die PEC Zwolle komende zomer gaat verlaten voor Manchester City, maakt eveneens indruk op Jordania. Hij vergelijkt de Nederlandse jeugdinternational met Virgil van Dijk, de mandekker van Liverpool die hij ooit van FC Groningen naar Vitesse wilde halen. “Hij kostte een paar miljoen. Toen ze hoorden dat ene Jordania van Vitesse interesse had, werd het bedrag verdubbeld. Wij hadden Guram Kashia al en haakten af. Toen hij naar Liverpool ging, heb ik daar met een paar vrienden hartelijk om gelachen.” Van Dijk maakte onlangs voor 85,4 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool.