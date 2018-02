Bosz geeft advies: ‘Hij moet eerst de beste van Nederland worden’

Ajax en het management van Justin Kluivert praten over een nieuwe verbintenis, daar de contractuele samenwerking volgend jaar zomer ten einde loopt. Directeur spelersbeleid Marc Overmars erkent dat veel buitenlandse clubs interesse hebben in de achttienjarige aanvaller, die zelf toegeeft ooit voor een club als Barcelona of Real Madrid te willen spelen. Peter Bosz hoopt dat zijn voormalig pupil niet te vroeg naar het buitenland gaat.

Bosz omschrijft Kluivert als 'een uitzonderlijk talent', een speler waar men bij zijn voormalig werkgever Borussia Dortmund alles van wilde weten. "Dat hij ooit de stap naar het buitenland gaat maken, is een realistisch perspectief, alleen daarvoor is het nu nog te vroeg", vertelt de coach van Ajax in gesprek met Voetbal International. Bosz wijst Kluivert op 'de Dries Mertens-route'. "Destijds, bij AGOVV, waren er al twijfels of hij het fysiek wel aankon. Maar hij koos voor de geleidelijke weg, steeds een stap hogerop, waar hij speelminuten kon maken en zichzelf ontwikkelde."

"Via FC Utrecht, naar PSV, naar het buitenland. En nu is hij een wekelijkse uitblinker in de top van Italië." Bosz adviseert Kluivert dan ook om voorlopig bij Ajax te blijven. "Je kan nu wel naar Manchester United gaan, maar de concurrentie daar is moordend, met spelers als Anthony Martial en Jesse Lingard, die ook gigantisch veel kwaliteiten hebben. Justin is nog zo jong. Hij moet wekelijks spelen en eerst de beste van Nederland worden."

"Met zijn acties, maar ook met doelpunten en assists. Pas dan is hij hier uitgeleerd en klaar voor een mooie volgende stap." Gery Vink is dezelfde mening toebedeeld. De jeugdtrainer van Ajax kent de zoon van Patrick Kluivert al jaren en denkt dat de tiener is 'voorbestemd voor de wereldtop'. "Maar wel in de toekomst. Hij moet gewoon de komende jaren bij Ajax spelen. Daar kan hij zich nog enorm ontwikkelen. Justin is geen speler voor de bank, hij is een echte liefhebber, een jonge hond die met een bal bezig moet zijn", benadrukt hij.

"Laat hem nou eerst de grote ster van Amsterdam worden. Dat is het doel voor nu en de komende jaren. Volgens mij beseft Justin dat al te goed." Kluivert tekende op zijn zestiende het eerste Ajax-contract, dat volgens de FIFA-bepalingen een maximale looptijd van drie jaar mocht hebben. Inmiddels heeft hij de leeftijd dat hij voor een langere periode mag tekenen.