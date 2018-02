Nieuw onderzoek houdt PSV in spanning: ‘Hopen dat hij snel inzetbaar is’

Marco van Ginkel ondergaat zo snel mogelijk een nieuw medisch onderzoek om de precieze oorzaak van de klachten aan zijn knie te achterhalen, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag. De van Chelsea gehuurde middenvelder heeft al sinds januari last van het gewricht en moest daardoor drie wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

Na zijn wissel tegen PEC Zwolle (4-0), begin deze maand, trainde Van Ginkel niet meer met de groep mee. Phillip Cocu hoopt dat het nader onderzoek geen grote schade aan het licht brengt. "Laten we niet op de zaken vooruitlopen, maar natuurlijk hopen we dat hij snel inzetbaar is", laat de oefenmeester van PSV aan het dagblad weten.

Van Ginkel is een belangrijke kracht voor Cocu. De middenvelder, die inmiddels aan zijn derde verhuurperiode bij de Eindhovenaren bezig is, verscheen in twintig competitieduels binnen de lijnen, allen als basiskracht. Cocu lijkt echter ook komende zaterdag tegen sc Heerenveen niet over Van Ginkel te kunnen beschikken.

PSV heeft een voorsprong zeven punten op concurrent Ajax. De club uit Amsterdam komt komend weekeinde een dag later in actie dan de lijstaanvoerder. Het team van Erik ten Hag wacht zondag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.