Pochettino: ‘We verdienden meer een zege op Juventus dan een gelijkspel’

De eerste confrontatie tussen Juventus en Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League leverde dinsdagavond geen winnaar op. Het duel in Turijn eindigde in 2-2: het team van Massimiliano Allegri nam de leiding via twee treffers van Gonzalo Higuaín, waarvan een vanaf elf meter, waarna Harry Kane en Christian Eriksen een remise forceerden. Op slag van rust miste Higuaín een strafschop.

"Het was een fantastische wedstrijd", erkende Mauricio Pochettino na afloop van het duel in het Juventus Stadium. "We waren echter slordig en kregen in negen minuten tijd twee tegendoelpunten om de oren. Het was echter fantastisch om te zien hoe de spelers op karakter terug in de wedstrijd kwamen. Ik wil ze feliciteren. Het is lastig om een 2-0 achterstand in Turijn goedmaken tegen een team dat moeilijk te passeren valt. We verdienden eigenlijk meer een zege dan een gelijkspel."

"We zijn nu meer volwassen. In de laatste weken groeien we als team en hebben we een stap vooruit gezet", verzekerde Pochettino. "Dit is goed voorbeeld van waartoe we in staat zijn. De reactie van het team was geweldig. In het voetbal heb je soms ook geluk nodig. Dit kan nog alle kanten op, Juventus is een topclub. We geloven in een zege op Wembley." Het weerzien vindt plaats op 7 maart in Engeland.

"Natuurlijk zal de return een compleet andere wedstrijd zijn, maar met de hier gemaakte goals maken we zeker een kans op Wembley", liet Eriksen op zijn beurt weten. "We gaan die wedstrijd vol vertrouwen in. We kijken ernaar uit." Ook Kane prees de reactie van het team. "We hadden het hoofd ook kunnen laten hangen. Maar we hebben karakter getoond. Het was een excellent optreden na de 2-0. Die twee uitgoals nemen we mee naar Wembley. Het is een fantastisch resultaat."