‘Ze halen nooit dure verdedigers, waarom ging hij niet voor Van Dijk?’

Arsenal trok afgelopen maand de portemonnee voor Pierre-Emerick Aubameyang, terwijl in een ruil met Alexis Sánchez ook Henrikh Mkhitaryan aan de selectie werd toegevoegd. Die nieuwkomers konden echter niet voorkomen dan Tottenham Hotspur afgelopen zaterdag te sterk was voor de aartsrivaal en clubicoon Thierry Henry denkt dat het pijnpunt voor the Gunners ergens anders in het elftal ligt.

“Het lijkt erop dat mensen altijd zeggen dat Arsène Wenger geen grote bedragen uit wil geven. Hij zal altijd denken dat sommige spelers de prijs die gevraagd wordt niet waard zijn. Maar het is een nieuw tijdperk, als je een goede speler wil hebben moet je minstens een bedrag tussen de 65 miljoen en 80 miljoen euro op tafel leggen, om welke positie het ook gaat. Ik denk dat hij dat erg moeilijk vindt”, legt Henry uit bij Sky Sports.

“Dat doet hij zo voor een spits of een creatieve speler, maar bij een verdediger denkt hij waarschijnlijk: ‘Dat is wel heel veel.’ We zijn natuurlijk aan het speculeren, maar het is wel raar en moeilijk om aan te wijzen. In sommige wedstrijden laten ze zien dat ze het weldegelijk kunnen.” Henry krijgt bijval van Jamie Carragher, die naar de transfer van Virgil van Dijk naar Liverpool wijst.

“Ik heb Wenger horen zeggen dat hij zich Jonny Evans niet kon veroorloven, maar hij heeft wel het geld voor spitsen van 56 miljoen. Het gaat er niet om of ze het geld ervoor hebben, hij ziet het gewoon niet. Volgens mij heeft hij nog nooit veel geld uitgegeven aan een verdediger. Waarom ging hij niet voor Van Dijk? Liverpool heeft dezelfde problemen, maar Jürgen Klopp probeert dat tenminste te repareren met Van Dijk.”