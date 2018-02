Gemiste kansen breken Deportivo La Coruña op bij vuurdoop Seedorf

Clarence Seedorf heeft een teleurstellend debuut achter de rug als hoofdtrainer van Deportivo La Coruña. In het eerste duel onder zijn leiding ging de nummer negentien van LaLiga voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen Real Betis. Andrés Guardado en consorten klommen dankzij de overwinning naar de achtste positie. Deportivo kreeg voldoende kansen op een punt, maar was onzorgvuldig in de afronding.

Het was een redelijk gelijkopgaande eerste helft: Real Betis had een overwicht aan balbezit, maar de betere kansen waren voor het elftal van Clarence Seedorf. Zo maakte Zakaria Bakkali bijna een wereldgoal: hij krulde de bal maar net langs de kruising. Gaandeweg de eerste helft moest Deportivo meer terrein inleveren en kwamen de bezoekers sterker voor de dag. Voor beide ploegen waren er kansen om de score voor rust te openen, maar dat gebeurde niet. De eerste helft werd verder gekenmerkt door harde overtredingen.

In het tweede bedrijf kwam Real Betis aan de leiding. Kort nadat Joaquín namens de bezoekers de lat trof, sloeg Lorenzo Moron toe. De aanvaller, vorige week al goed voor een dubbelslag tegen Villarreal (2-1) tijdens zijn debuut, werd in het strafschopgebied bereikt door Júnior Firpo, kwam voor zijn man en gleed de bal binnen. Twintig minuten voor tijd kon Seedorf bijna voor het eerst juichen, maar Florin Andone trof de paal uit een lastige hoek nadat de doelman al was geklopt. In de blessuretijd zat het Deportivo opnieuw niet mee: Celso Borges en opnieuw Andone lieten uitstekende kansen op de gelijkmaker onbenut.