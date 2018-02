‘Heerlijk voor Feyenoord om te weten: ‘Hier beleven we nog veel plezier aan’’

Feyenoord ging zondagmiddag met 3-1 onderuit op bezoek bij Vitesse en de regerend landskampioen eindigde het duel in Arnhem met slechts negen man. Bilal Basacikoglu en Tyrell Malacia werden door scheidsrechter Dennis Higler met direct rood van het veld gestuurd, maar Kenneth Perez en Ronald de Boer vinden dat laatstgenoemde zich zijn uitsluiting niet teveel moet aantrekken.

“Vanaf het eerste moment dat hij er stond, heeft hij het uitstekend gedaan. Eigenlijk is het heel verrassend dat Ridgeciano Haps tegen Vitesse weer terugkwam in het elftal”, begint Perez bij FOX Sports. Malacia, die maandag te horen kreeg dat hij voor één wedstrijd geschorst is, kwam vlak voor de winterstop in de ploeg vanwege een blessure bij Haps en viel zondag ook snel in nadat zijn concurrent in het gezicht werd geraakt door Thomas Bruns.

“Hij maakte drie slidings: een daarvan leverde rood op, maar die andere twee waren geweldig”, gaat Perez verder. De Deen krijgt bijval van De Boer, die Malacia een ‘heerlijk joch’ noemt: “En het lijkt me ook heerlijk voor Feyenoord om te weten: ‘Hier gaan we de komende jaren nog veel plezier aan beleven.’ Perez kijkt met plezier naar het spel van Malacia: “Hij is gewoon blij: lekker zijn schoenen aantrekken en dan lekker voetballen.”