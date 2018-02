‘Ik vraag me af of Ziyech mentaal zo sterk is dat hij dat aankan’

Arno Vermeulen vraagt zich af of Hakim Ziyech het wel in zich heeft om te blijven presteren als hij bijvoorbeeld in een topcompetitie kritiek krijgt of wordt uitgefloten. De relatie tussen de aanvallende middenvelder en het publiek van Ajax is de afgelopen weken ernstig bekoeld geraakt. Ziyech werd een aantal keer uitgefloten en liet in woord en gebaar weten daar niet van gediend te zijn.

“Door de jaren heen zie je voetballers die zich irriteren omdat ze denken dat ze als artiest te weinig beloning krijgen voor hun artiest zijn. Het is altijd hetzelfde type speler dat dat doet. Dat doet een rechtsback nooit, die de hele wedstrijd loopt te zwoegen”, aldus de commentator van de NOS bij Studio Voetbal.

“Cristiano Ronaldo wordt vaak uitgefloten bij Real Madrid, maar heeft daar volkomen schijt aan en gaat daar beter door spelen. Ik vraag me af of Ziyech mentaal zo sterk is dat hij dat ook aankan. Hij zoekt het toch een beetje op. Stel dat hij straks naar Spanje of Engeland gaat, dan is het publiek en de media-aandacht tien keer zo erg. Dan ben ik benieuwd of hij daar tegen bestand is”, besluit Vermeulen.

De 24-jarige Ziyech wilde zondag na afloop van het met 2-1 gewonnen duel met FC Twente weinig kwijt over zijn relatie met de fans: “Weet je wat het is? Het gaat nu al meer dan een week alleen daar over. We moeten nu alleen aan het voetballen gaan denken en verder nergens meer aan”, aldus de Marokkaans international voor de camera van FOX Sports.