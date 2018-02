Feyenoord raakt verder achterop na verliespartij met negen man

Feyenoord blijft kwakkelen in de Eredivisie. De regerend landskampioen verloor zondag met 3-1 van Vitesse en ziet de achterstand op nummer drie AZ daardoor groeien tot acht punten, ondanks het puntverlies van de concurrent tegen VVV-Venlo. Bilal Basacikoglu kreeg een rode kaart bij een stand van 1-1 en daarna liep Vitesse over de Rotterdammers heen. Vitesse blijft zevende staan.

Feyenoord, sinds 2012 ongeslagen in Arnhem, kreeg te maken met een vroege domper. Ridgeciano Haps werd in zijn gezicht geraakt door de schoen van Thomas Bruns en werd per brancard afgevoerd. Tyrell Malacia was zijn vervanger. Feyenoord liet zich desondanks niet van de wijs brengen en kwam even na de wissel op voorsprong. Steven Berghuis vond basisklant Bilal Basacikoglu in het strafschopgebied en laatstgenoemde nam de bal knap aan. Basacikoglu bediende Tonny Vilhena, die ongedekt was en zijn zevende doelpunt van het seizoen binnenprikte. Voor hem is dat een persoonlijk record.

Vitesse beklaagde zich over vasthouden van Karim El Ahmadi voorafgaand aan het doelpunt, maar daar had arbiter Dennis Higler geen boodschap aan. Feyenoord ging na het doelpunt niet veel beter voetballen en ook Vitesse wist niet echt een vuist te maken. De Arnhemmers, zonder de geschorste Tim Matavz op het veld, waren eenmaal wel erg dicht bij de gelijkmaker: uit een hoekschop kopte Matt Miazga op de lat. Daarna kabbelde de wedstrijd voort, tot het twee minuten voor rust alsnog 1-1 werd. Guram Kashia ontsnapte tussen drie Feyenoorders en kopte raak bij de tweede paal op aangeven van Mason Mount.

In de drie minuten durende blessuretijd moest Brad Jones zelfs de 2-1 nog voorkomen. Na een goede pass van Kashia werd Sven van Beek afgetroefd door Bryan Linssen, maar lette Jones goed op. Vitesse was in het slot van het eerste bedrijf een stuk sterker dan Feyenoord, maar het bleef voor rust bij 1-1. In de tweede helft werd Feyenoord teruggedrongen. Vitesse probeerde via de flanken dreigend te worden en scoorde na een uur bijna. Met een katachtige reflex voorkwam Brad Jones dat Miazga raak kopte uit een hoekschop.

In de hoop op een impuls begon Robin van Persie warm te lopen aan de zijlijn, maar een rode kaart van Basacikoglu gooide de strijdplannen om. Na een tweebenige tackle op Thulani Serero moest de buitenspeler direct inrukken. Vitesse profiteerde vrijwel meteen van het numerieke overwicht: de vrijstaande Linssen zette zijn hoofd tegen de bal na een mislukt schot van Roy Beerens. Zeventien minuten voor tijd kon Linssen zijn tweede maken, maar trof hij de lat. Even daarna maakte Van Persie zijn entree, maar Feyenoord raakte door een tweede rode kaart helemaal uit het duel. Tyrell Malacia haalde Beerens neer, die volgens Higler was doorgebroken. Daarna bepaalde Linssen de eindstand.