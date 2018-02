‘Vreselijk, je wordt liever met zes goals verschil weggespeeld door Ajax’

FC Twente verloor zondagmiddag met 2-1 op bezoek bij Ajax, maar na afloop van de wedstrijd overheerste het gevoel bij de Tukkers dat er wellicht meer in had gezeten. Assistent-trainer Marino Pusic baalde na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA van het resultaat en wees daarbij vooral naar de door Hakim Ziyech verdiende strafschop waar de tweede Amsterdamse treffer uit voortkwam.

“Het is vreselijk om op zo'n manier te verliezen. Je wordt liever weggespeeld met vijf, zes goals verschil”, begon hij na de wedstrijd bij FOX Sports over de door Lasse Schöne benutte penalty. “Dit is geen penalty, hij zoekt zijn been op. Dit is heel erg zuur, als je zo dichtbij bent om een punt te pakken hier. Zeker gezien de situatie waarin we ons bevinden.”

FC Twente staat momenteel op de een na laatste positie in de Eredivisie, twee punten boven hekkensluiter, en tegenstander van aankomend weekend, Sparta Rotterdam. Pusic hoopt dat zijn ploeg alsnog kracht uit de wedstrijd tegen Ajax kan putten: “In de kleedkamer heb ik net gezegd dat ik bijzonder trots ben op hoe ze als team geknokt hebben. Ze hebben zeer gedisciplineerd gespeeld en ze gingen steeds meer voetballen. Dat is een belangrijk uitgangspunt richting de volgende wedstrijden.”