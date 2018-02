Ontketende Agüero maakt er vier in tweede helft tegen Leicester City

Manchester City heeft zich zaterdag ontdaan van Leicester City. De titelfavoriet boekte een 5-1 zege; Sergio Agüero (vier goals) en Kevin De Bruyne (drie assists) waren de meest opvallende spelers. Manchester City breidt de voorsprong op Manchester United uit tot zestien punten, al komt de nummer twee van de Premier League zondag nog in actie.

Iets meer dan twee minuten had Manchester City nodig om Leicester City op achterstand te zetten. De Bruyne draaide de bal voor het doel en vond Raheem Sterling bij de tweede paal. De aanvaller ontsnapte aan zijn bewaker en werkte de bal van dichtbij binnen. Het was echter geen voorbode voor het restant van de eerste helft. Na het vroege doelpunt kwam Kasper Schmeichel niet vaak in de problemen. Leicester City groeide in de wedstrijd en kwam halverwege de eerste helft langszij in het Etihad Stadium.

Nicolás Otamendi raakte de bal kwijt op het middenveld, Jamie Vardy nam het leer over en stormde af richting het doel van Ederson. Net binnen het strafschopgebied vuurde hij raak in de linkerhoek: 1-1. Hoewel Manchester City het merendeel van het balbezit had, was de thuisploeg niet overduidelijk de dominante partij. In de eerste helft wist het team van Josep Guardiola nog maar weinig kansen te creëren en dus bleef Leicester City overeind.

In de openingsfase van de tweede helft besliste Agüero de wedstrijd in het voordeel van the Citizens. De Argentijn stond op de juiste plek om af te ronden op aangeven van De Bruyne en ook de 3-1 kwam voort uit een pass van de Belg. In het strafschopgebied nam Agüero de bal aan en scoorde hij via Schmeichel. Voor het eerst in zijn loopbaan scoorde hij in zeven opeenvolgende duels in het Etihad Stadium; De Bruyne leverde voor het eerst drie assists in een duel van Manchester City.

Een enorme blunder van Schmeichel betekende een klein kwartier voor tijd de 4-1. De keeper leverde de bal plots in bij Agüero, die dankbaar profiteerde met een gevoelige stiftbal. Agüero werd na Alan Shearer, Thierry Henry en Harry Kane de vierde speler die in vier opeenvolgende Premier League-seizoenen minstens twintig keer scoorde. Leicester City was verworden tot figurant en kreeg in de tweede helft nauwelijks kansen. Manchester City deed er nog een schep bovenop in de slotminuut: een poeier van Agüero vloog binnen via de onderkant van de lat. Dinsdag neemt de lijstaanvoerder van Engeland het in Zwitserland op tegen FC Basel in de achtste finale van de Champions League.