Neymar bezorgt PSG goede generale voor ‘Real Madrid’

Paris Saint-Germain heeft zaterdag geen fout gemaakt in de uitwedstrijd bij Toulouse. De koploper van de Ligue 1 klopte de nummer vijftien met 0-1, dankzij een treffer van Neymar in de tweede helft. PSG breidt het gat met Olympique Marseille uit tot dertien punten; vrijdag had de nummer twee van Frankrijk al punten verspeeld tegen Saint-Étienne (2-2).

Door toedoen van Alban Lafont bleef de eerste helft verstoken van doelpunten. De keeper van Toulouse verkeerde in goede vorm en voorkwam treffers van Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé en Neymar. Eerstgenoemde mocht het na vier minuten van dichtbij proberen, maar rondde niet af na voorbereidend werk van Neymar. In de slotfase van de eerste helft werd PSG weer gevaarlijk. Lafont wist een inzet van Neymar te pareren met zijn benen, frustreerde Mbappé en zag een corner van Angel Di María in de blessuretijd op de lat belanden.

Toulouse had zelf ook een goede kans gekregen: Yaya Sanogo dwong Alphonse Aréola tot een redding met een kopbal. In de tweede helft heropende PSG de jacht op de voorsprong. Mbappé, een van de beste spelers op het veld, probeerde kansen te creëren met scherpe passes. Het was echter Neymar die de score opende. Zeven minuten nadat hij een vrije trap maar net miste, werd de Braziliaan bereikt door een afgemeten pass van Di María. Neymar passeerde zijn opponent met een schijnbeweging, trok naar binnen en gleed de 0-1 binnen.

PSG tikte de bal vervolgens comfortabel rond. De 0-2 hing nadrukkelijker in de lucht dan de gelijkmaker: in een tijdsbestek van drie minuten trof Neymar tweemaal het aluminium. Eerst spatte zijn lage inzet uiteen op de paal; even later krulde de duurste voetballer ooit op fraaie wijze tegen de lat. Toulouse probeerde in de slotminuten druk te zetten om een gelijkmaker te forceren, maar PSG kwam niet echt in de problemen. De ploeg van Unai Emery kan het vizier gaan richten op de eerste ontmoeting met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League op woensdag.