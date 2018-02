‘Oerwoudgeluiden’ jegens Onana: ‘Geweldig als hij zijn spullen had gepakt’

Woensdagavond won Ajax met enige moeite van Roda JC Kerkrade (2-4). Tijdens het duel in Limburg werd André Onana getrakteerd op ijsballen en 'oerwoudgeluiden', constateerde Henk Spaan. Hij schrijft in zijn column voor Het Parool dat de doelman van de Amsterdamse club had moeten stoppen met voetballen om een signaal af te geven.

"Jeremy Corbyn, leider van de Labour Party, spoort voetballers die voor Engeland uitkomen tijdens de World Cup van het veld te lopen als er geluiden van racisme van de tribune komen", aldus Spaan. "Supporters van Roda schikten zich alvast naar de nationale mores van hun Russische geldschieter, door Onana te trakteren op ijsballen en 'oerwoudgeluiden'."

Spaan schrijft dat er 'natuurlijk' geen actie hoeft worden te verwacht van de KNVB: "Maar ik had het geweldig gevonden als Onana op dat moment zijn spullen had gepakt." Spaan vond de openingstreffer een fout van Onana. "Normaliter sterk op hoge ballen, sloeg de keeper knullig naast een voorzet. Daarna redde hij de wedstrijd door een bal uit de hoek te tikken zoals Frans de Munck het vroeger deed. Het was een ouderwetse zweefduik, een die je Thibaut Courtois en David de Gea zelden ziet maken."