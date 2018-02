Chelsea met vakantie na pak slaag: ‘Belangrijk, niet alleen voor mezelf'

Chelsea heeft het op dit moment bijzonder lastig in de Premier League en dus besloot manager Antonio Conte zijn selectie deze week kort met vakantie te sturen. De voltallige spelersgroep van the Blues kreeg drie dagen vrijaf, nadat er afgelopen maandag met ruime cijfers (4-1) werd verloren bij Watford.

Volgens Conte was zijn selectie toe aan een adempauze: Chelsea speelde in een tijdsbestek van 33 dagen liefst 10 wedstrijden. "Het was het enige moment in het hele seizoen dat de gehele selectie rust kon krijgen", vertelt de Italiaanse oefenmeester vrijdag op een persconferentie. Chelsea heeft deze maand de prijs moeten betalen voor het overvolle programma. De ploeg van Conte is na twee competitienederlagen op rij afgezakt naar een vierde plaats in de Premier League en werd tussendoor bovendien door Arsenal uitgeschakeld in de halve finales van de EFL Cup.

De coach hoopt dat de Engelse voetbalbond zijn spelers in de toekomst tegemoet zal komen. "Ik denk dat het erg belangrijk is om een klein rustmoment te hebben voor de spelers, vooral als je uitkomt in de diverse competities", vervolgt hij. "We speelden tweemaal in de FA Cup tegen Norwich City en zijn ook nog actief in de Champions League en Premier League. Een beetje rust is belangrijk voor de spelers, niet alleen voor mezelf."

Chelsea ontvangt maandagavond in de Premier League West Bromwich Albion op eigen veld. Conte moet het dan opnieuw stellen zonder recordaankoop Álvaro Morata, die momenteel uit de roulatie is met een rugblessure. De coach maakt zich zorgen over zijn aanvalsleider. "Het is een serieuze situatie. We moeten het voor een lange tijd doen zonder belangrijke spelers als Morata. We proberen een oplossing te vinden om de pijn in zijn rug te verminderen."