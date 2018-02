‘Het is misschien al te laat, het vertrouwen van Wenger in hem is weg’

Alexandre Lacazette heeft het momenteel niet gemakkelijk bij Arsenal. De Franse spits kwam afgelopen zomer voor een bedrag van minimaal 53 miljoen euro over van Olympique Lyon, maar is er vooralsnog niet in geslaagd te voldoen aan de hoge verwachtingen en dreigt nu zelfs zijn basisplaats kwijt raken aan Pierre-Emerick Aubameyang. Oud-voetballer Emmanuel Petit vreest het ergste voor zijn landgenoot.

Arsenal maakte afgelopen zomer van Lacazette de duurste aankoop in zijn clubgeschiedenis, maar de international van Frankrijk heeft het in zijn debuutjaar moeilijk. In 25 competitieoptredens dit seizoen was hij goed voor slechts 9 doelpunten. Daarmee moet Lacazette op de Engelse topscorerslijst negen spelers voor zich dulden, waaronder Harry Kane, Mohamed Salah, Sergio Agüero en Romelu Lukaku (respectievelijk 22, 21, 17 en 12 competitiedoelpunten).

Lacazette heeft buiten zijn geringe doelpuntenproductie moeite om zijn stempel te drukken op het spel van Arsenal, hetgeen manager Arsène Wenger ertoe deed besluiten op de slotdag van de winterse transferperiode ruim zestig miljoen euro uit te trekken voor de komst van Aubameyang. Laatstgenoemde kon enkele dagen nadat hij was overgekomen van Borussia Dortmund in de competitiewedstrijd tegen Everton direct rekenen op een basisplaats en hield zijn concurrent daarmee negentig minuten op de bank. "Lacazette staat onder enorme druk", constateert Petit in gesprek met The Sun.

De oud-middenvelder van onder meer Arsenal en Barcelona benadrukt dat de spits zich de komende maanden moet verbeteren. "Anders dreigt de uitgang aankomende zomer. De komst van Aubameyang verraadt mij dat het misschien al te laat is. Het vertrouwen van Arsène Wenger in Lacazette is weg. Na zes maanden zijn z'n cijfers niet geweldig. Auba is precies de man die Arsenal nodig heeft."