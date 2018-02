Castaignos ontgoocheld na misser: ‘Heel slecht, ik neem mijn verantwoording’

Luc Castaignos kon donderdagavond door een schorsing van Tim Matavz in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag weer eens rekenen op een basisplaats bij Vitesse, maar hij kon een nederlaag niet voorkomen. De spits speelde een matige wedstrijd en trok na afloop het boetekleed aan voor een cruciale misser in de tweede helft.

Nadat Sheraldo Becker acht minuten na rust de score had geopend namens ADO, kreeg Castaignos de bal na een uur voetballen op een presenteerblaadje van Roy Beerens. De aanvaller stond geheel vrij, maar kreeg zijn volley uiteindelijk niet op doel. "Het was een goede bal van Roy en ik moet daar veel beter mee omgaan", zei hij schuldbewust voor de camera van FOX Sports. "De keeper komt, de keeper gaat terug. Ik wil hem in een keer nemen, maar dramatisch gedaan."

"Heel slecht. Ik neem mijn verantwoording dat we niet gelijkspelen. Ik verwijt het mezelf. Nu ik het terugzie had ik hem gewoon kunnen aannemen en afwerken. Dat zijn keuzes die je maakt in het veld en je kunt ze niet terugdraaien helaas. Maar ik slaap vanavond niet lekker", vervolgde Castaignos zichtbaar teleurgesteld.

De spits verscheen in de Hofstad pas voor de vierde keer dit seizoen aan de aftrap namens Vitesse in de Eredivisie. Hij kwam er echter nauwelijks aan te pas tegen Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon. "ADO klapte er bovenop. Ik heb wel leuke duels gespeeld met Beugelsdijk en die ernaast, Kanon, de naam zegt al genoeg. Ze kletsten erop", besloot Castaignos.