Pochettino houdt vurig pleidooi na schwalbe: ‘Voetbal gaat om het foppen’

Mauricio Pochettino vindt de huidige koers die het Engels voetbal inslaat niet de juiste. De manager van Tottenham Hotspur zegt dat er met de introductie van de videoscheidsrechter (VAR) de charme van het voetbal verdwijnt. Tevens is de Argentijn van mening dat voetballers die schwalbes maken te hard worden aangepakt, ook omdat ze sinds dit seizoen achteraf bestraft kunnen worden.

“Kijk, het was inderdaad een gele kaart”, zegt Pochettino, geciteerd door the Independent, over de schwalbe van Dele Alli tijdens het duel met Liverpool (2-2) afgelopen zondag. “Het gebeurt. De scheidsrechter was juist. Het probleem nu is, is dat we te gevoelig hiervoor zijn. We zijn te veel gefocust op Dele Alli. Het is een kleine issue. Hij is een slimme jongen, een klein beetje smerig.”

“Maar ik ben bang dat we het spelletje die we kennen te veel veranderen. Ik vrees dat we deze geliefde sport te veel structuur krijgt. Met de VAR richten we ons te veel op details. Voetbal gaat om het foppen van de tegenstander, toch? Tactiek? Ook met tactische besprekingen probeer je je tegenstander te verschalken. Twintig of dertig jaar geleden feliciteerden we een speler wanneer hij de scheidsrechter fopte met een schwalbe."

“Dat is het voetbal waar ik op verliefd werd. Dit gebeurde in Argentinië, maar ook in Engeland. Jullie geloven dat jullie in Engeland altijd eerlijk en perfect zijn geweest?”, aldus de manager, die pleit dat scheidsrechters gewoon fouten mogen maken, zonder assistentie van de VAR: “Ik vrees dat we het spelletje doodmaken. Scheidsrechters zijn ook mensen. Soms zitten ze goed, soms fout. Ik houd van dit soort voetbal.”