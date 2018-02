‘Dan is het natuurlijk balen dat je opeens niet meer speelt bij AZ’

Dick Advocaat staat voor de zware taak om Sparta Rotterdam van degraderen te behoeden. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal heeft afgelopen transferperiode enkele aanwinsten mogen verwelkomen om lijfsbehoud te realiseren. Ook Dabney dos Santos besloot zich aan te sluiten bij Sparta, vooral om te werken met Advocaat.

"Ik ben hier naar toe gekomen om te kunnen werken met Dick Advocaat. Mijn doel is om weer in de picture te komen en natuurlijk om Sparta in de Eredivisie te houden", zegt de huurling van AZ tegenover de NOS. Dos Santos hoopt een minder periode bij de Alkmaarders, waar hij niet meer in de plannen van trainer John van den Brom voorkwam, snel achter zich te laten.

“Ik heb een goede periode gehad in de tijd met Vincent Janssen", aldus Dos Santos, die had gehoopt dat hij die lijn zou doortrekken. "Dan is het natuurlijk balen dat je opeens niet meer speelt. Je probeert jezelf te verbeteren en je weer in het team te knokken. Maar op een gegeven moment lukte dat niet meer, mede door de speelstijl. Daarom was het beter om iets anders te zoeken."

Sparta presteert nog niet optimaal onder Advocaat, maar Dos Santos zegt dat je altijd positief moet blijven. “Als je negatief gaat denken, ga je het nog slechter doen. Een nederlaag moet je snel vergeten en kijken naar de volgende wedstrijd. Ik zie dit halfjaar als een leermoment voor de toekomst. Deze situatie is nieuw voor mij, ik moet zorgen dat het team in de Eredivisie blijft. En dan sterker terug naar AZ, want natuurlijk wil ik daar slagen."