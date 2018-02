Agent Jörgensen ziet transfer zitten: 'Meer clubs uit PL geïnteresseerd’

Newastle United probeerde zich in de winterse transferwindow te versterken met Nicolai Jörgensen, maar de Premier League-club bereikte geen overeenstemming met Feyenoord. Naar verluidt gaan the Magpies komende zomer wederom een poging wagen de spits los te weken bij de Rotterdammers. Mikkel Nissen, zaakwaarnemer van de Deen, zegt dat zijn cliënt in trek is.

Naar verluidt heeft de club van manager Rafael Benítez deze winter zeventien miljoen euro geboden voor Jörgensen. Feyenoord wilde echter meer geld zien voor de waardevolle kracht, waarna de Engelse club afhaakte. "Het klopt dat Newcastle erg concreet was voor Nicolai. Ze hebben er alles aan gedaan om hem naar Engeland te halen. Er waren trouwens meer clubs uit de Premier League geïnteresseerd, maar Newcastle was het concreetst", zegt Nissen in gesprek met Ekstra Bladet.

Nissen ziet graag dat zijn protegé in de zomer alsnog de stap naar een buitenlandse topcompetitie gaat maken. "Hij is klaar voor de volgende stap. Het is altijd een kwestie van het juiste moment vinden. Ik denk dat aankomende zomer een mooi moment is. Feyenoord heeft dan ook voldoende tijd gehad om een vervanger te vinden", besluit de zaakwaarnemer.