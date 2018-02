‘Hij wil naar een grotere club in de Premier League, hij verdient beter’

Riyad Mahrez werd afgelopen weken, net als in de voorgaande transferperiodes, hevig gelinkt aan een transfer, maar de aanvaller staat nog altijd onder contract bij Leicester City. Onder meer Manchester City was geïnteresseerd in de Algerijn, maar the Foxes zouden in de ogen van City te veel geld hebben gevraagd. Rabah Madjer vindt dat Mahrez snel van club moet veranderen.

“Mahrez verdient beter dan Leicester City”, zegt de bondscoach van Algerije onomwonden in gesprek met Goal. “Maar we moeten ook niet vergeten dat het Leicester City was die hem op het juiste pad heeft doen belanden. Ik denk dat een serieus gesprek met het bestuur noodzakelijk is. Hij wil naar een grotere club in de Premier League. Ik weet eigenlijk niet precies waarom een transfer niet is gerealiseerd.”

De geruchten doen de ronde dat Mahrez, die dagenlang onbereikbaar was voor Leicester City, expres de trainingen van de afgelopen tijd heeft gemist, vanwege zijn teleurstelling over een afgeketste transfer. Madjer adviseert zijn pupil bij de nationale ploeg dat de vleugelaanvaller hard moet blijven werken om een gedroomde overgang uiteindelijk mogelijk te maken.

“Ik vind dat hij moet doorgaan met trainen, hard moet blijven werken, ook al zit hij nog met de mislukte transfer. En we moeten niet vergeten dat we ook nog de wedstrijden van de nationale ploeg hebben, die snel naderen. Ik hoop echt dat hij zich bij ons meldt in een geweldige vorm. En ik hoop dat in een later stadium de deuren naar een grote club alsnog worden geopend voor Mahrez”, besluit Madjer.