‘Ik heb het gevoel dat Jörgensen weg wil bij Feyenoord’

Robin van Persie kwam zondag slechts acht minuten in actie tegen VVV-Venlo en verloor met Feyenoord met minimaal verschil in De Koel (1-0). Willy Dullens, technisch adviseur en voormalig middenvelder van Fortuna Sittard en Oranje, vindt dat het tijd is dat de recordtopscorer van het Nederlands elftal een basisplaats krijgt.

“Van Persie traint nu al een aantal weken mee en het lijkt mij dat hij fit genoeg is om meer minuten te maken. Robin is een van de beste spitsen die we ooit in Nederland hebben gehad. Hij is nu misschien op zijn retour, maar kan echt nog wel wat. Ik denk dat het een mooie opsteker voor hem zou zijn geweest, wanneer hij tegen VVV in de basis had mogen starten”, aldus de 73-jarige Dullens in De Telegraaf.

Als spits is het volgens Dullens ‘heel frustrerend’ om tachtig minuten lang op de bank te zitten en hij voegt eraan toe dat hij Nicolai Jörgensen ‘helemaal niet’ zag tegen VVV: “En ik vond zijn inzet beneden peil. Eigenlijk heb ik het gevoel dat hij weg wil bij Feyenoord. Als spits moet je altijd aanspeelbaar zijn. Dat was bij hem totaal niet het geval.”

Van alle basisspelers van Feyenoord had alleen Brad Jones (36) overigens minder balcontacten dan Jørgensen tegen VVV. De spits kwam 41 keer in balbalbezit, waarvan slechts vier keer in het vijandelijke strafschopgebied. Daarnaast leden enkel Steven Berghuis (19) en Tyrell Malacia (16) vaker balverlies dan de Deen (15) en de enige doelpoging van de Deen werd geblokkeerd, zo blijkt uit cijfers van Opta.