Klopp geïrriteerd: ‘Hij wilde in het middelpunt van de aandacht staan'

Na een werkelijk krankzinnige slotfase eindigde het treffen tussen Liverpool en Tottenham Hotspur in een 2-2 gelijkspel. Mohamed Salah leek the Reds een overwinning te bezorgen, maar door een strafschop van Harry Kane kwamen de bezoekers nog op gelijke hoogte. Het was niet de eerste penalty van het duel, want Kane had eerder al een keer gefaald vanaf elf meter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp stelt bij beide penaltymomenten zijn vraagtekens. “Het is heel moeilijk om de beslissingen van vandaag te accepteren. Het resultaat is enorm beïnvloed door de beslissingen van de grensrechter. Ik mag pas een half uur na de wedstrijd bij de scheidsrechters komen, maar denk je dat hij niet naar mij toe zal komen om te zeggen dat hij een fout heeft gemaakt? Bij het eerste penaltymoment stond Kane duidelijk buitenspel”, wordt Klopp geciteerd door Sky Sports.

“Ik kan niet geloven wat ze vervolgens besproken hebben. Ongelofelijk”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. “En dan die tweede strafschop... Virgil van Dijk raakte Erik Lamela aan, maar we weten dat hij juist aangeraakt wil worden en springt tegen hem aan. Ze zullen uitleggen dat er contact is geweest, maar in de eerste helft werden voor vergelijkbare situaties geen vrije trappen gegeven. Dat was voor het niveau van de wedstrijd en dat is prima.”

“Maar wow, dan kan je niet in de laatste minuut voor zoiets de bal op de stip leggen. Je moet er heel zeker van zijn of het laten lopen. Hij wilde in het middelpunt van de aandacht staan en dat is gelukt”, zegt Klopp over de grensrechter, op wiens aanraden scheidsrechter Jon Moss uiteindelijk de bal in de slotseconde op de stip legde.