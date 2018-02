Frustratie na degradatiekraker: ‘Voor hen is het een finale, maar voor ons ook’

Willem II bracht zondagmiddag een bezoek aan Sparta Rotterdam en voor beide ploegen stond er veel op het spel. De hekkensluiter uit Rotterdam was op zoek naar de eerste overwinning onder Dick Advocaat, terwijl de Tilburgers met een driepunter afstand konden nemen van de degradatiezone. De 1-0 overwinning voor de thuisploeg leidde dan ook tot frustratie bij trainer Erwin van de Looi.

“Echt onherkenbaar. Als je als elftal donderdag zo goed speelt en dan nu zo speelt, is dat onbegrijpelijk”, refereerde hij na de wedstrijd bij FOX Sports naar het duel in het toernooi om de KNVB Beker tegen Roda JC Kerkrade. “Vanaf het begin hebben we bijna geen duel gewonnen. We hebben van tevoren gezegd dat Sparta er veel energie in legt, ook omdat wij een bekerwedstrijd hebben gespeeld. Voor hen is het een finale, maar voor ons ook. Dat hebben zij goed gedaan, wij slecht. Echt onbegrijpelijk.”

Van de Looi liet na het duel in de kleedkamer zijn onvrede blijken, maar is niet van plan om te onthullen wat er precies gezegd is: “Het heeft na de wedstrijd 0,0 zin om die vragen te stellen, want daar krijg je toch geen antwoord op. Nabespreken doen we straks in het stadion.” Woensdag kunnen de Tilburgers opnieuw aan de bak aangezien dan het duel met VVV-Venlo, dat zondag verrassend won van Feyenoord, op het programma staat.