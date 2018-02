‘Reading heeft genoeg gezien en ontslaat Stam na zoveelste verlies’

De wegen van Jaap Stam en Reading gaan binnenkort scheiden, zo verzekert de Daily Mail zondag. De ploeg van de Nederlander presteert dit seizoen ondermaats en dat heeft mogelijk gevolgen voor de oud-verdediger. De Britse krant stelt dat de Championship-club op het punt staat Stam te ontslaan vanwege de tegenvallende resultaten.

The Royals staan op de achttiende plek in de Championship en verloren zaterdag met 0-2 van Millwall. Reading staat zodoende slechts zes punten boven de degradatiestreep, terwijl het team van Stam vorig jaar nog steeds voor een plek in de Premier League. In de eindstrijd mocht Huddersfield Town zich na penalty’s echter melden op het hoogste Engelse podium.

De tactiek van Stam werd vorig seizoen veelgeprezen: met name de filosofie om te voetballen vanuit balbezit wordt gewaardeerd. Momenteel gaat het echter minder goed met Reading: van de laatste negen competitieduels is er maar één gewonnen. Stam heeft nog een contract tot medio 2019, maar Reading gaat naar verluidt een einde maken aan de samenwerking.