‘Ajax heeft zich niet officieel gemeld, maar was er wel mee bezig’

Milot Rashica werd in de zomer al in verband gebracht met een vertrek bij Vitesse, maar moest uiteindelijk tot de laatste dag van de winterse transferperiode wachten tot zijn transfer gestalte kreeg. Werder Bremen ging op deadline day voor een bedrag van negen à tien miljoen euro met de Kosovaar aan de haal en de hoogte van dat bod leidde tot lichte verbazing in Arnhem.

“Het was voor ons ook verrassend, we hadden er eigenlijk totaal geen rekening mee gehouden. We waren het ook niet van plan. Maar goed, er kwam een dusdanig hoog bod dat we die beslissing wel moesten nemen”, legt technisch directeur Marc van Hintum uit bij De Tafel van Kees van FOX Sports. Vitesse handelde vervolgens razendsnel door Roy Beerens als vervanger op te halen bij Reading.

De Arnhemmers hadden de komst van de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en AZ al langer in het achterhoofd: “We waren sowieso met hem bezig, want we wilden hem halen voor volgend seizoen omdat we wisten dat Rashica of in de winter verkocht zou worden, of in de zomerstop.” Vitesse wees eerder twee Italiaanse clubs de deur en het werd steeds duidelijk dat Rashica een vertrekwens had.

“Als je iemand twee keer een mooie club door zijn neus boort moet je ook het menselijke aspect laten meewegen en de aanbieding van Werder Bremen was zo mooi dat we het moesten doen.” Naast die Duitse en Italiaanse interesse kon Rashica volgens Van Hintum ook op belangstelling uit de Eredivisie rekenen: “Ze hebben zich niet officieel gemeld, maar via zaakwaarnemers hebben we terloops wel gehoord dat er clubs mee bezig waren. Dat ging om Ajax.”