Napoli strijdt met Real: ‘We boden 55 miljoen, hij kan onze Ronaldo worden’

Mauro Icardi werd de afgelopen maanden hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar vooralsnog is de aanvaller te bewonderen in het shirt van Internazionale. De Koninklijke zou al enkele pogingen bij club en speler hebben gedaan om een overgang te realiseren, maar Aurelio de Laurentiis geeft prijs dat ook Napoli aast op de 24-jarige Argentijn.

De president van Napoli zegt dat hij contact heeft gezocht met Wanda Nara, de vrouw annex zaakwaarnemer van Icardi, en stelt dat hij 55 miljoen euro heeft geboden aan Inter. "Mauro Icardi zal veertig doelpunten per seizoen maken onder Maurizio Sarri, hij kan onze Cristiano Ronaldo worden", wordt De Laurentiis geciteerd door onder meer AS.

"Ik heb geprobeerd hem te strikken door contact te zoeken zijn vrouw, een zeer aantrekkelijke en charmante dame. Ik bood 55 miljoen euro. Hij is een kampioen, vandaar. Of ze willen verkopen aan Napoli? Waarom niet? Zeg nooit nooit." Icardi ligt momenteel tot 2021 vast bij Internazionale. De Italiaanse club is van plan binnenkort om de tafel te gaan zitten met de spits om een contractverlenging te bespreken.