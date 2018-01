Familie Blind faalt bij onderhandelingen met Roma: ‘Praktisch onmogelijk’

AS Roma heeft afgezien van het huren van Daley Blind en dat komt mede doordat Danny Blind de onderhandelingen voerde, weet de Italiaanse ‘transferexpert’ Fabio Parisi. Tegenover Calciomercato laat hij weten dat Blind niet zijn zaakwaarnemer heeft laten onderhandelen, maar zijn vader. De voormalig bondscoach van Oranje heeft de onderhandelingen echter compleet verkeerd aangepakt.

AS Roma had na het vertrek van Emerson Palmieri naar Chelsea de pijlen gericht op Blind, maar de Oranje-international zal het seizoen gewoon afmaken bij Manchester United. Dat het niet tot een akkoord kwam, heeft volgens Parisi alles te maken met Blind senior. "Daley Blind heeft altijd vertrouwd op zijn Nederlandse zaakwaarnemer (Rob Jansen, red.), met wie ik een uitstekende relatie heb", aldus Parisi. "Nu heeft hij voor zijn vader gekozen. Die heeft, misschien vanwege een gebrek aan ervaring, onderhandeld over een huurperiode. Dat was praktisch onmogelijk.”

Woensdagmiddag liet vader Blind al weten dat een vertrek naar Rome er niet meer in zat. “Ik kan bevestigen dat Roma hem wil hebben, maar Manchester United wil hem niet op huurbasis laten gaan, enkel op definitieve basis. Ze willen hem niet verkopen, alleen in de zomer. De prijs is goed, maar een deal wordt lastig”, liet hij weten aan LaRoma24. “Het wordt erg lastig, want Manchester United wil hem gebruiken in de Champions League, Premier League en FA Cup. Italië zou een interessante stap voor hem zijn, maar Manchester United is een enorme club die niet per se moet verkopen omdat men het geld niet nodig heeft.”