‘City brengt bod van 68 miljoen uit’: ‘Ik heb interesse in veel goede spelers’

Manchester City hengelde dinsdag al Aymeric Laporte binnen en zou nog een slag willen slaan voor de winterse transferdeadline. Volgens France Football en diverse Engelse media zouden the Citizens Riyad Mahrez nog los willen weken bij Leicester City en Goal weet te melden dat er een bod van 68 miljoen euro is uitgebracht. De Algerijnse vleugelaanvaller zou reeds een transferverzoek hebben ingediend bij the Foxes.

Josep Guardiola, manager van the Citizens, wilde in ieder geval niet ontkennen dat hij geïnteresseerd is in Mahrez. “Ik heb interesse in veel goede spelers. De transferwindow sluit op de 31e. We hebben geregeld met de club gesproken over wat het beste is, omdat we nog maar weinig aanvallers over houden. Met Raheem Sterling hebben we slechts drie aanvallers voor de komende anderhalve maand”, wordt Guardiola geciteerd door Sky Sports.

“Leroy Sané en Gabriel Jesus komen pas over vier tot zes weken terug, maar in die weken moeten we wel iedere drie dagen spelen. We hebben niet veel, dus. Omdat we zoveel wedstrijden hebben, moeten we een oplossing zien te vinden”, vervolgt de Spaanse manager van Manchester City. “Op dit moment heb ik hetzelfde over Mahrez te zeggen als destijds over Alexis Sánchez. En dit is niet de beste plaats om over Laporte te praten.”

“De transfer van Laporte is tot stand gekomen doordat we voldaan hebben aan zijn afkoopclausule. Als je moet onderhandelen, is het een lastiger verhaal. Dat is in het verleden wel uit een aantal voorbeelden gebleken. Als dingen niet mogelijk zijn, moeten we dat accepteren. Ik moet ook mijn huidige spelers vertrouwen, want ze hebben het tot dusver geweldig gedaan. Maar natuurlijk denk ik aan komende zomer”, besluit Guardiola.