Liverpool heeft Van Dijk en Wijnaldum niet nodig op probleemloze avond

Liverpool heeft dinsdagavond bijzonder goede zaken gedaan in top van de Premier League. Het elftal van manager Jürgen Klopp won afgetekend bij promovendus Huddersfield Town (0-3) en profiteerde daarmee optimaal van de verliespartij van Arsenal tegen Swansea City (3-1). Liverpool staat voorlopig vierde in de Engelse competitie en heeft inmiddes een gat van acht punten geslagen met Arsenal.

Liverpool verloor vorige week in de competitie bij Swansea City en werd in het toernooi om de FA Cup op pijnlijke wijze uitgeschakeld door West Bromwich Albion. Klopp besloot als gevolg daarvan de nodige wijzigingen door te voeren in zijn basiself voor het duel met Huddersfield Town. Zo moesten onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum genoegen nemen met een reserverol. Zonder de Oranje-internationals hadden the Reds in de eerste helft geen kind aan de thuisploeg.

Doelman Loris Karius moest in de openingsfase nog wel redden op een poging van Laurent Depoitre, maar daarna was het Liverpool dat de klok sloeg in het John Smith's Stadium. Het elftal van Klopp maakte jacht op de 0-1 en kreeg na 26 minuten voetballen uiteindelijk loon naar werken. Een lage afstandsknal van Emre Can was Jonas Lössl te machtig. Liverpool pakte daarna meteen door en wist zijn voordelige marge op slag van rust te verdubbelen. Roberto Firmino trok vanaf de linkerflank naar binnen en verraste Lössl vervolgens met een schot in de verre hoek.

Na de onderbreking nam Liverpool gas terug. De ploeg kon nauwelijks aan het wankelen gebracht worden door Huddersfield en sloeg twaalf minuten voor tijd voor een derde maal toe. Een overtreding op Firmino werd door scheidsrechter Kevin Friend bestraft met een strafschop, waarna Mohamed Salah vanaf elf meter onberispelijk raakschoot. Het betekende voor hem zijn 19e doelpunt in 24 competitiewedstrijden dit seizoen. Rajiv van La Parra en Wijnaldum werden daarna nog als invallers binnen de lijnen gebracht aan weerszijde, maar zij konden geen verandering aanbrengen in de stand.