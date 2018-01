PSV’er ziet WK als springplank: ‘In de vorm van mijn leven’

Santiago Arias hoopt bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij PSV. De Colombiaanse rechtsback steekt in een uitstekende vorm en hoopt komende zomer via het WK in Rusland een transfer naar een grotere club af te dwingen. Arias, 38-voudig international, erkent in de vorm van zijn leven te zijn en hoopt via de voordeur te kunnen vertrekken met de landstitel op zak.

Afgelopen zomer hoopte Arias al te vertrekken bij PSV, maar van een transfer kwam het toen niet. Hij besloot nog een jaar in Eindhoven te blijven en zich in Nederland optimaal voor te bereiden op het WK van komende zomer. Hij hoopt zich in Rusland in de kijker te spelen. “Dat WK is heel belangrijk voor mij. Het is het mooiste toernooi dat een voetballer kan spelen”, zegt Arias in gesprek met De Telegraaf. “Ik moet nu zorgen dat ik op het WK in topvorm ben. Tot nu gaat het goed, dus ik hoop dat het zo blijft.”

Dat Arias in vorm is bevestigde hij afgelopen zaterdag nog maar eens, toen hij op bezoek bij FC Twente in blessuretijd de 0-2 maakte. “Of ik in de vorm van mijn leven ben? Ik denk van wel. Dit seizoen voel ik me gewoon top. Ik verdedig goed en als ik aanval ben ik gevaarlijk”, klinkt het. "We zijn als ploeg naar elkaar toegegroeid, zijn echt een sterk team. Daarom ben ik ook beter dan vorig jaar.”

Voordat hij aan een transfer denkt, wil Arias eerst kampioen worden. De kans op de landstitel is volgens hem groot. “Die winnaarsmentaliteit zit dit jaar echt in onze ploeg. Dat is zo belangrijk. Ook de laatste weken tegen Heracles en FC Twente heb je kunnen zien dat wij mentaal sterk zijn”, aldus de rechtsback. “Ik hoor ook dat mensen zeggen dat wij dit niet vol gaan houden. Om eerlijk te zijn maakt mij dat niet uit. Wat telt, is dat wij bovenaan staan met zeven punten voorsprong. Het zal nog steeds niet makkelijk worden om kampioen te worden, want Ajax heeft ook een goede ploeg. Maar wij ook!”