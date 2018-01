Schöne: ‘Ze spelen niet het mooiste voetbal, laten we het daarop houden’

Ajax kwam zondagmiddag niet verder dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht en zag zo PSV, dat zaterdagavond al had gewonnen van FC Twente, uitlopen tot zeven punten. Gertjan Verbeek, de trainer van de Tukkers, typeerde het spel van de koploper als ‘schijtbakkenvoetbal’ en Lasse Schöne is het met hem eens dat PSV niet het aantrekkelijkste voetbal op de mat legt.

“Het is niet aan ons om verdedigend te gaan spelen. We hadden tegen Utrecht wat opportunistischer moeten spelen om juist wat druk te creëren”, reageerde de Deen voor de camera’s van Voetbal Inside. “Of ik het met Verbeek eens ben? Ze spelen niet het mooiste voetbal, laten we het daarop houden.”

Ajax moet met nog minder dan een half seizoen te gaan een behoorlijk gat met PSV dichten om kampioen te kunnen worden. Schöne gaat er echter van uit dat de Eindhovenaren nog fouten gaan maken: “Dan moeten we toeslaan. Wij hebben nog steeds hoop en vertrouwen. Er zijn nog genoeg wedstrijden. We hopen op het beste.”