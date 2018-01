Felle kritiek op Ten Hag: ‘Anders had hij een volledige offday’

Erik ten Hag besloot zondag om tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) geen wissels door te voeren en Valentijn Driessen plaatst daar zijn vraagtekens bij. De verslaggever van De Telegraaf schrijft dat Ajax wel wat vers bloed kon gebruiken in de lastige uitwedstrijd in De Galgenwaard.

“Alleen als Ten Hag er diep van binnen van overtuigd is dat hij Ajax dit seizoen aan de eerste hoofdprijs in vier seizoenen helpt, valt zijn apathische coaching in Utrecht te verklaren”, aldus Driessen. “Evenals z’n berusting na de 0-0. Want anders had de coach een volledige offday. Eentje die Ajax na twee duels Ten Hag eind januari zomaar kansloos kan maken voor het landskampioenschap.”

Joël Veltman weet sinds vanmiddag hoe de reclameborden aanvoelen in het stadion van FC Utrecht... 😮 Geplaatst door voetbalzone op zondag 28 januari 2018

Driessen zag geen ‘tactische aanpassing of positiewisselingen’ in de tweede helft en had verwacht dat bijvoorbeeld Maximilian Wöber in het veld zou komen voor Lasse Schöne, waardoor Frenkie de Jong had kunnen doorschuiven naar het middenveld. “Maar niets van dit alles en het geeft te denken als de trainer de urgentie van het moment niet aanvoelt. Later zal blijken of deze onderschatting Ajax noodlottig wordt.”

“Bij PSV gaf Ten Hags collega Phillip Cocu het goede voorbeeld van actieve wedstrijdcoaching. Terwijl PSV mede door de gevaarlijke Oussama Assaidi in problemen kwam tegen FC Twente, hielp Cocu zijn ploeg in de 71e minuut terug in de wedstrijd. Met de komst van Derrick Luckassen schakelde PSV om van 4-3-3 naar 5-3-2, nam het initiatief over, hield met Hirving Lozano snelheid voorin en verdubbelde de 1-0 voorsprong. Het maakte het weekeinde van Ajax en Ten Hag extra pijnlijk.”