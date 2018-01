eSports: ‘Ik heb natuurlijk ooit een akkefietje gehad bij ADO’

Dit weekend wordt er gestreden om de FUT Champions Cup in Barcelona. Onder de 128 deelnemers op de Playstation 4 en Xbox bevinden zich maar liefst vijftien Nederlanders en Voetbalzone is er heel het weekend bij om verslag te leggen van het evenement. Op de tweede dag loopt de groepsfase ten einde en scheidt het kaf zich van het koren. Wie weet een plek te bemachtigen bij de laatste 32 en blijft in de race voor de hoofdprijs van 22.000 dollar en kwalificatie voor de play-offs van de FIFA Interactive World Cup?

Bekijk de video van dag 2 hieronder!