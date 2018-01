‘Slim mannetje’ scoort schitterend voor Vitesse: ‘Nu een paar intikkers maken’

Mason Mount en Bryan Linssen hadden met ieder een schitterend doelpunt een zeer groot aandeel in de overwinning van Vitesse bij PEC Zwolle. Mount schoot een vrije trap vanaf de linkerkant van de zestien meter in de rechterkruising achter Diederik Boer. Direct rees de vraag of de huurling van Chelsea de bal bewust zo had geschoten.

"De jongens zeiden dat ik het niet zo bedoelde. Maar ik zag dat de keeper een stukje voor zijn lijn stond'", vertelde Mount in gesprek met FOX Sports. "Natuurlijk heeft de wind misschien geholpen, maar ik schoot op doel en probeerde de bal over de keeper te krijgen." Het was bovendien niet de eerste mooie treffer van Mount dit seizoen. 'Nu moet ik een paar intikkers maken", zei de Engelsman met een knipoog.

Volgens Linssen heeft Mount veel van hem geleerd. "Ik doe hem dat vaak voor op de training, dus ik denk het wel", reageerde de aanvaller op de vraag of de huurling dat van hem had afgekeken. Henk Fraser vond het doelpunt van Linssen mooier dan dat van Mount. "Ik denk dat de eerste de mooiste was. Ik moet hem de credits geven, het is een waanzinnige aanname en schitterende afwerking", stelde de oefenmeester.

Fraser was ook lovend over Mount. "Het is wel een heel slim mannetje, wij weten dat Diederik Boer heel veel ballen pakt bij de eerste paal en instapt. Het is wel een speler die dat weet. Maar of dit bewust is… hij spreekt altijd de waarheid, zegt hij." Vitesse klimt door de overwinning met 31 punten naar de zesde plaats.