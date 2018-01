‘Walgelijke tackle’ van Brama: ‘Hij wilde het been van die jongen breken’

Wout Brama heeft zich bepaald niet populair gemaakt in Australië. De middenvelder van Central Coast Mariniers kreeg zaterdag een rode kaart in de blessuretijd van het competitieduel met Brisbane Roar (1-2 nederlaag), na een schandalige tackle op Corey Gameiro. De Nederlander plantte zijn noppen op het been van Gameiro, die er zonder grote blessure van af kwam.

Mark Bosnich, voormalig keeper van onder meer Manchester United en tegenwoordig analist bij het Australische FOX Sports, hoopt op een lange schorsing voor Brama. "Hij mag heel, heel erg van geluk spreken dat Corey Gameiro niet geblesseerd is geraakt. Zulke tackles horen niet thuis op het veld. Punt uit. Ik zou hem voor zes weken schorsen", oordeelt Bosnich.

Voormalig international Archie Thompson heeft eveneens geen goed woord over voor Brama. "Gameiro is een jongen die de afgelopen jaren is geplaagd door blessures. Met zo'n tackle kun je een carrière beëindigen. Het is walgelijk. Zijn doel was niet om de bal te veroveren, maar om letterlijk het been te breken van die jongen. Gelukkig heeft hij geen ernstige blessure opgelopen."